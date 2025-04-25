Врач рассказала, как вернуться в форму после переедания без жестких диет

Переедание знакомо каждому. День рождения, стресс на работе, просто захотелось — и вот уже тяжесть в животе, слабость и сожаления. Если это бывает крайне редко — не страшно. Но если переедание происходит часто, важно не игнорировать его, а разобраться, что с этим делать, сообщила РИАМО врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

Если переедание было разовым, например, в праздники, то можно начать с простого — вода, прогулка и никакого лежания на диване. И при этом не стоит использовать ферментные препараты, потому что они делают желудочно-кишечный тракт ленивым, отучая его самостоятельно вырабатывать собственные ферменты.

«На следующий день не голодайте, а сделайте рацион легче: зеленые овощи, нежирный творог, кефир, немного рыбы, печеные яблоки. Это поможет организму восстановиться без стресса. Главное — не превращать разгрузку в наказание и не пытаться „отработать“ калории жесткими ограничениями», — сказала врач.

Пить больше воды тоже важно. Она помогает «промыть» организм, ускорить обмен веществ и облегчить работу пищеварительной системы. Но это должна быть именно чистая вода без газа, сахара и вкусовых добавок. Сладкие напитки, в том числе фруктовые соки, только усугубят ситуацию.

«Хуже, если переедание — не исключение, а привычка, особенно если после него приходит чувство вины, которое опять хочется заесть. Такое поведение часто связано с усталостью, стрессами и внутренним напряжением. Здесь одной диетой не обойтись — нужна помощь специалиста-психолога и нутрициолога, чтобы не только изменить рацион, но и разобраться, почему еда стала утешением», — добавила Сережина.

Кроме того, стоит следить за сигналами насыщения. Часто мы едим автоматически, например, за сериалом, за рулем, в телефоне, и пропускаем момент, когда организм уже сыт. Полезная привычка — есть медленно и осознанно, прислушиваясь к телу. Так можно сократить объемы съеденного без усилий и запретов.

«Если ситуация запущена и переедание уже повлияло на вес и самочувствие, стоит пройти обследование. Иногда за этим стоят гормональные сбои, хронические воспаления и дефициты, например, витамина D и магния», — отметила эксперт.