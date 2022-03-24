РИАМО - 24 мар. В Дмитровском городском округе вручили первый сертификат для переселенцев из аварийного жилья. Обладателем сертификата стала семья жителей Яхромы, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Речь идет о семье, которая живет в доме №25, расположенном на улице Ленина. Таким образом, будет расселено 45,9 кв. м аварийного жилья.

В этом году в указанном муниципалитете в планах переселить 240 человек из 108 аварийных домов.

Цена 1 «квадрата» по сертификату составляет почти 84 тыс. рублей. При этом минимальная оплачиваемая площадь составляет 33,5 кв. м. На сертификат можно купить жилье в новостройке, на вторичном рынке или потратить его на строительство частного дома.

Получить сертификат могут собственники аварийных помещений, чьи дома признаны аварийными до 1 января 2017 года и включены в областную программу переселения.