РИАМО - 23 мар. Прокуратура столицы взяла на контроль процессуальную проверку по факту ранения мужчины в ходе конфликта в новой Москве, сообщается на сайте надзорного ведомства.

Инцидент произошел вечером 22 марта на Скандинавском бульваре в поселении Сосенское.

В результате конфликта пострадал один человек. Мужчина был доставлен в больницу, предположительно, с ножевым ранением.

Ранее СМИ сообщали о том, что в новой Москве во дворе жилого комплекса произошла массовая драка мигрантов. Всего в конфликте участвовали порядка 20 человек, они были вооружены палками и битами.

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