РИАМО - 22 мар. В Долгопрудном мужчину заподозрили в нанесении смертельных ножевых ранений знакомому в ходе ссоры во время совместного распития алкоголя, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Труп мужчины 1974 г.р. с проникающим колото-резаным ранением был обнаружен 21 марта в квартире дома на проспекте Пацаева.

По факту произошедшего следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий был задержан подозреваемый – знакомый убитого 1961 г.р.

В ходе допроса выяснилось, что убийство было совершено в ссоре во время совместного распития алкогольных напитков.