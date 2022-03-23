РИАМО - 23 мар. В Московском зоопарке вышли из спячки медведи, из-за резкого потепления они покинули свои берлоги на неделю раньше положенного срока, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
По ее словам, первое время после пробуждения камчатская бурая медведица Роза и гималайский медведь Аладдин были еще очень ленивы и не выходили на улицу, периодически снова засыпая в вольерах. Всего они спали больше трех месяцев и потеряли почти четверть своего веса.
Спустя неделю после пробуждения зоологи предложили медведям поесть овощей и фруктов. Восстанавливать пищеварительную систему необходимо осторожно. К привычной пище Роза и Алладин вернутся примерно через полтора месяца, тогда они начнут есть рыбу, орехи и сухофрукты.
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