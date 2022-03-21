РИАМО - 21 мар. В Московском зоопарке появились на свет трое пингвинят Гумбольдта, эти животные занесены в Международную Красную книгу, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«У одной пары вылупилось двое малышей, у другой — один. Полюбоваться этими удивительными пернатыми можно в павильоне «Дом птиц» на старой территории», — сказала гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

По ее словам, большую часть времени пингвинята находятся в норах. Родители стерегут их и приносят детенышам еду. Окунуться в воду малыши смогут через два месяца, когда сменят пух на более плотное оперение. Этой весной в столичном зоопарке птенцы могут появиться еще у одной пары пингвинов Гумбольдта.

Пингвины Гумбольдта занесены в Международную Красную книгу в категории «уязвимый». Их еще называют перуанскими пингвинами, так как в дикой природе они живут на побережье Чили и Перу, где проходит холодное Перуанское течение.

Уже более 20 лет в Московском зоопарке трудятся над созданием резервной популяции пингвинов Гумбольдта. Птенцов отправляют в зоопарки России и Европы.