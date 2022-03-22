РИАМО - 22 мар. Количество Covid-пациентов, победивших болезнь, выросло в Подмосковье за сутки на 640 человек и достигло 924 101 человека, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За прошедшие сутки в регионе выявили 199 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии зарегистрировано 956 176 таких случаев.

Жертвами заболевания в Московской области стали 14 662 человека, в том числе 17 пациентов умерли в минувшие 24 часа.

Благодаря стабилизации эпидситуации в Подмосковье отменили обязательный масочный режим. Тем не менее людям без иммунитета к Covid-19 рекомендуется продолжать использовать средства защиты в общественных местах.

В Московской области проходит вакцинация населения от коронавируса. Переболевшим жителям предлагают пройти диспансеризацию.