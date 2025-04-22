«Оранжевый» уровень опасности из-за жары в Московском регионе продлен до 24 апреля

Синоптики предупредили жителей Московского региона о продлении «оранжевого» уровня погодной опасности еще на двое суток. Данный режим должен был прекратить свое действие в 21:00 22 апреля, но его продлили до вечера 24 апреля в связи с аномальной жарой, говорится на сайте Гидрометцентра России .

В Москве «оранжевый» уровень погодной опасности продлен до 24 апреля до 21:00. В этот период в регионе ожидается повышение температуры воздуха выше климатической нормы минимум на семь градусов. В отдельных районах столбик термометра может показывать более высокие значения, превышающие норму для данного времени года.

В Подмосковье будет действовать аналогичное предупреждение. Всем жителям Московского региона рекомендовано соблюдать меры осторожности и правила пожарной безопасности.

Ранее сотрудники МЧС РФ напомнили москвичам и туристам, по каким номерам обращаться за помощью в случае экстренных ситуаций в связи с аномальной жарой в городе. Сообщить о ЧП всегда можно по короткому номеру с мобильного телефона «112».