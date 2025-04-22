МЧС РФ предупредило москвичей об опасной аномальной жаре в городе

В период с 23 по 24 апреля в Москве ожидается аномальная жара, в связи с чем сотрудники столичного МЧС РФ рекомендовали горожанам и туристам быть максимально внимательными, надевать светлую одежду и головные уборы, чтобы не перегреться на солнце, сообщили в пресс-службе московского чрезвычайного ведомства.

В ближайшие два дня температура воздуха в Москве прогреется на 7 градусов больше климатической нормы для данного периода времени. В отдельных районах столицы температура воздуха может быть еще выше климатической нормы.

Чтобы не перегреться в период влияния на Москву аномальной жары, сотрудники чрезвычайного ведомства рекомендуют носить светлую одежду, головные уборы и пить больше жидкости. Также крайне важно в аномальную жару не нарушать правил пожарной безопасности, чтобы не подвергнуть опасности ни себя, ни тех, кто рядом.

В случае возникновения экстренной ситуации можно обратиться за помощью по номерам с мобильного телефона: «101» или «112», или единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве: 8 (495) 637-31-01.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что на смену аномальной жаре к выходным в Москву придет похолодание. В этот период ожидаются осадки в виде снега.