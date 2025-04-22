«Единая Россия» и Ассоциация «Народный фермер» подписали соглашение о сотрудничестве

Координатор партийного проекта «Единой России» «Российское село» Александр Двойных встретился с фермерским сообществом, чтобы обсудить волнующие аграриев вопросы и определить новые «точки роста». Об этом сообщила пресс-служба администрации подмосковного отделения партии.

«Фермеры производят свыше 40% сельхозпродукции и являются главными работодателями в сельской местности. Партпроект „Российское село“ считает приоритетной задачей укрепление их потенциала. За последние четыре года нами принято 15 федеральных законов и свыше 20 подзаконных актов, направленных на поддержку малых хозяйств. Вступил в силу долгожданный в фермерском сообществе закон о сбыте сельхозпродукции», — отметил Александр Двойных.

Сенатор уточнил, что непосредственное участие в разработке этого документа приняла Ассоциация «Народный фермер».

«Этот закон — очень большая поддержка для небольших хозяйств, которым порой бывает очень сложно самим перерабатывать, упаковывать и свободно реализовывать продукцию. Теперь для этого появились агроагрегаторы. Кроме того, благодаря совместным усилиям крупные ритейлы пересмотрели условия договоров для фермеров и значительно упростили соглашения, буквально до пяти листов», — отметил председатель Совета Ассоциации «Народный фермер» Олег Сирота.

Участники встречи поддержали идею выделения в крупных ритейлах отдельной зоны для реализации фермерской продукции.

«Будем эту задачу прорабатывать», — подчеркнул Александр Двойных.

Кроме того, партийный проект «Российское село» совместно с «Россельхозбанком» организует для наших фермеров новые площадки для сбыта их продукции, продолжил сенатор.

Также на встрече обсудили проблемы, волнующие подмосковных фермеров, — вопросы, связанные с арендой и выкупом земли, кадровый дефицит в отрасли, факторы, останавливающие развитие агротуризма.

В завершение встречи Александр Двойных и Олег Сирота подписали соглашение о сотрудничестве между партией «Единая Россия» и Ассоциацией «Народный фермер».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.