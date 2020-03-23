23 МАРТА

- С апреля в России будут производить 5 миллионов медицинских масок в сутки. Об этом президенту доложил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

- Узнали, как не потерять зарплату из‑за коронавируса, если вас переводят на «удаленку» или отправляют в неоплачиваемый отпуск.

- В Подмосковье могут продлить учебный год. Об этом сообщил губернатор в ходе онлайн-диалога со школьниками.

- Все самое важное из обращения губернатора Подмосковья к жителям в связи с ситуацией с коронавирусом от 23 марта

- Главный эпидемиолог России считает, что активность коронавируса снизится в апреле‑мае. Он надеется, что коронавирус не приобретет сезонный характер, как грипп.

- В Подмосковье выписали второго заразившегося коронавирусом. Всего в регионе на сегодняшний день 35 подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

- Сергей Собянин в своем обращении попросил больных и пожилых москвичей не покидать квартиры до 14 апреля.

- В Москве за сутки зарегистрировали 71 случай заражения. На данный момент в России зарегистрировали 438 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки был выписан по выздоровлению один человек в Москве.

- Андрей Воробьев выступил с обращением к жителям Подмосковья в связи с распространением коронавируса. Губернатор рассказал о выплатах пожилым людям, которые будут строго соблюдать режим самоизоляции. А семьи с детьми-учащимися получат продуктовые наборы вместо бесплатного питания в школах.

- В Подмосковье приостановили льготный проезд школьников на общественном транспорте на время закрытия школ. Это касатся учеников с пятого класса и старше.

- Школы по всей стране с сегодняшнго дня перешли на дистанционное обучение. Это касается и студентов колледжей. Для поддержки учителей и родителей работает горячая линия: +7 (800) 200–91–85.

- Приостановлено авиосообщение с другими странами. Исключения касаются только рейсов из Москвы в столицы иностранных государств.

22 МАРТА

- Министерство культуры России рекомендует кинотеатрам приостановить показы для посетителей. Самое время для нашей подборки фильмов про вирусы и апокалипсис.

- В Москве за сутки 54 случая заражения коронавирусом. Всего в России зарегистрировано 367 случаев COVID‑19.

- Опровергнута информация о возможном ужесточении карантина в России.