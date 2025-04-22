В Дубне началось голосование по выбору приоритетной территории благоустройства

В Дубне началось Всероссийское онлайн-голосование по выбору приоритетной территории для благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В этом году жители наукограда могут выбрать одну из двух зон — парк Авиастроителей или лесопарк около домов 43, 45 на проспекте Боголюбова.

В случае победы в парке Авиастроителей планируется обустроить велодорожки, скейтпарк, памп-трек, зоны буккроссинга, установить современные малые архитектурные формы, обновить покрытия и организовать комфортные пространства для отдыха. На проспекте Боголюбова — привести порядок пустующую территорию, обновить покрытия, установить малые архитектурные формы, организовать озеленение и также создать комфортное пространство для отдыха.

«Голосование займет меньше минуты. Проявите активность: ваш голос — это вклад в развитие Дубны», — обратился к жителям глава Дубны Максим Тихомиров.

Голосование продлится до 12 июня.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.