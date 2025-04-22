Более 14 тысяч жителей Жуковского поучаствовали в пасхальных мероприятиях

Свыше 4 тысяч человек посетили состоявшиеся в жуковских храмах пасхальные богослужения и крестный ход, еще порядка 10 тысяч человек приняли участие в традиционном освещении пасхальной снеди в канун праздника. Безопасность во время проведения мероприятий обеспечивали сотрудники правоохранительных органов города, происшествий зарегистрировано не было, сообщила пресс-служба администрации городского округа Жуковский.

По традиции в Великую Субботу перед началом ночного богослужения благочинный церковного округа иерей Дмитрий Денисов встретился с советником главы Жуковского по вопросам культуры и связям с религиозными организациями Романом Ромишевским. Он поблагодарил Администрацию наукограда за согласованную и солидарную позицию по важнейшим вопросам религиозной и общественной жизни. «Мы находим поддержку и содействие по всему спектру деятельности, касающейся духовно-нравственного развития, прежде всего, нашей молодежи, а также пропаганды среди граждан здорового образа жизни», — сказал иерей Дмитрий Денисов.

В качестве примера он привел организацию ежегодного велопробега «За трезвый образ жизни» и участие воспитанников воскресных школ в проходящем каждый год Фестивале физической и духовной культуры Московской Митрополии.

В свою очередь, Роман Ромишевский заверил, что Администрация города является безусловным союзником Русской Православной Церкви в вопросах патриотического воспитания молодежи, исторического просвещения, благотворительности и, конечно же, поддержки военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции. «Мы всегда приветствуем инициативы благочиния и готовы оказывать максимально возможную поддержку в их реализации, ведь в наше непростое время именно Церковь является маяком, дающим каждому любовь, надежду и свет», — заметил Роман Ромишевский.

От имени главы и Администрации города он также вручил икону Спасителя в деревянном киоте, выразив надежду на то, что этот образ найдет достойное место в одном из храмов благочиния.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.