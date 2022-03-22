РИАМО - 22 мар. За минувшие сутки в Московской области подтвердилось еще 199 случаев инфицирования коронавирусом, с начала пандемии в регионе зафиксировано 956 176 таких случаев. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За последние 24 часа в Подмосковье скончались 17 Covid-пациентов, пандемия унесла уже 14 662 жизни.

Ситуация с распространением коронавируса в Московской области заметно улучшилась. В регионе отменили требование об обязательном ношении масок и соблюдении соцдистанции. Вместе с тем кампания по вакцинации от Covid-19 продолжается.