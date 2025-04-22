Малому и среднему бизнесу в России необходимо увеличить производительность труда

Вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Елена Дыбова заявила о том, что в России необходимы особые программы по увеличению производительности труда в малом и среднем предпринимательстве, сообщает АБН24 .

«Предприятия упираются в три основные проблемы: нехватку кадров, жесткую конкуренцию и, как ни парадоксально, цифровизацию — ту самую, которая должна была облегчить жизнь. Вместо этого компании тонут в дублирующих друг друга электронных системах и кипах бумажных отчетов», — рассказала эксперт.

Специалист отметила, что ООО должны вести около 50 журналов-отчетов. Для ИП их количество чуть меньше, но их достаточно, чтобы отнимать у предпринимателя много рабочего времени. Более того, существуют ФГИСы, государственные информационные системы, куда тоже необходимо вносить данные. В сфере АПК агрономы больше времени стали проводить за документами, чем на полях. Около половины рабочего дня уходит на заполнение ФГИС «Семеноводство».

Для решения проблемы Дыбова отметила, что необходимо сконцентрировать ресурсы на приоритетных отраслях, сопровождать перспективные предприятия и заменять выездные проверки удаленным консалтингом. Во-вторых, стоит полностью отказаться от бумажной отчетности, лучше настроить интеграцию с ГИСами и устранить дубли данных. Наконец, важно делать ставку на технологии и внедрять их в использование.