РИАМО - 22 мар. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что готов обсудить с главой российского государства Владимиром Путиным вопрос о статусе Крыма и Донбасса, передают «Известия».

«На первой же встрече с президентом России я готов поднимать эти вопросы, они актуальные, для нас они важны — про оккупированные территории. Но я уверен, что это решение будет не в эту встречу», — сказал Зеленский в интервью телеканалу «Суспильнi».

Ранее президент Украины отмечал, что данные вопросы будут вынесены на общенациональный референдум.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Она направлена на демилитаризацию и денацификацию страны, а также защиту населения Донбасса.

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