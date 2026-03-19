США выводят из-под санкций два белорусских банка и Минфин

США отменяют санкции в отношении двух банков и министерства финансов Белоруссии, вопрос по калийной отрасли также полностью урегулирован. Такое заявление сделал специальный представитель президента США в Белоруссии Джон Коул, сообщает ТАСС .

Вашингтон выводит из-под санкций Белинвестбанк и Банк развития, а также министерство финансов страны. В декабре 2025 года уже шла речь об отмене ограничений на поставки белорусского калия.

«США также приняли решение — об этом объявлено было президенту (Белоруссии Александру Лукашенко — ред.) — о том, что выводятся из всех санкционных списков две белорусские компании — Белорусская калийная компания и „Беларуськалий“», — указал американский эмиссар.

В связи с этим представители СМИ поинтересовались, сколько времени займет практическая реализация новых решений об отмене ограничений — произойдет ли это незамедлительно или потребует некоторого времени. По словам Коула, отмена санкций будет проходить гораздо быстрее, чем в прошлом проводились такие процедуры.

18 марта Лукашенко в Минске провел встречу с делегацией из США. Переговоры длились более трех часов.

