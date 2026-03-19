Виталий Гогунский не явился в суд по делу об алиментах

Адвока модели Ирины Маирко Анна Фролова рассказала, что Виталий Гогунский не пришел в Пресненский суд Москвы на беседу по иску о взыскании задолженности по алиментам и перестал перечислять выплаты, сообщает Газета.ru .

Беседа бывших супругов должна была состояться 18 марта в Пресненском суде Москвы. Ирина Маирко подала иск о взыскании задолженности по алиментам на содержание несовершеннолетней дочери Миланы. Сторона ответчика в суд не явилась.

«На данный момент нами поданы ходатайства об истребовании информации о реальных доходах должника, и мы надеемся, что суд в судебном заявлении удовлетворит их. Основная задача — установить реальные, фактические доходы должника, которые формируются через компанию, оформленную на близкого родственника Виталия — его мать, а сам ответчик на данный момент получает лишь часть средств, которые официально декларирует», — заявила Фролова.

Юрист также отметила, что за прошедший месяц алименты не поступали даже в минимальном размере. По ее словам, Гогунский ранее публично рассказывал о выплате минимальных сумм.

После развода актер не участвует в жизни дочери. Милана строит карьеру в шоу-бизнесе под псевдонимом Милана Стар.

