Гала-концерт VIII премии BraVo состоится в апреле в Большом театре

VIII Международная профессиональная музыкальная премия BraVo пройдет при поддержке Radio Monte Carlo. За восемь лет проект стал одной из заметных площадок академической музыки, объединяя российских и зарубежных артистов оперы и балета.

Светлана Захарова — прима-балерина Большого театра, народная артистка РФ. Она выступала на сценах Мариинского театра, Ла Скала и Метрополитен-оперы. Среди ее известных партий — роли в «Жизели», «Лебедином озере», «Спящей красавице» и «Даме с камелиями».

«В области классического искусства практически не существует премий, исключая государственные. Поэтому премия BraVo — важное и нужное событие, которое делает классическую музыку ближе аудитории, влюбляет в нее новых зрителей. Для меня большое счастье принимать участие в этой церемонии. Я с премией с ее истоков, всегда ее поддерживала», — сказала она.

В концерте также выступит заслуженная артистка РФ Аида Гарифуллина. Певица исполняла ведущие партии на сценах Венской оперы и Королевского театра Ковент-Гарден, а мировую известность получила благодаря ролям Наташи Ростовой, Мюзетты в «Богеме» и Виолетты в «Травиате» на фестивале «Арена ди Верона». Организаторы также анонсировали участие других артистов.

