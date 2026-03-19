Гала-концерт VIII премии BraVo состоится в апреле в Большом театре
Прима-балерина Светлана Захарова и оперная певица Аида Гарифуллина станут специальными гостями гала-концерта VIII премии BraVo. Церемония состоится 14 апреля на Исторической сцене Большого театра.
VIII Международная профессиональная музыкальная премия BraVo пройдет при поддержке Radio Monte Carlo. За восемь лет проект стал одной из заметных площадок академической музыки, объединяя российских и зарубежных артистов оперы и балета.
Светлана Захарова — прима-балерина Большого театра, народная артистка РФ. Она выступала на сценах Мариинского театра, Ла Скала и Метрополитен-оперы. Среди ее известных партий — роли в «Жизели», «Лебедином озере», «Спящей красавице» и «Даме с камелиями».
«В области классического искусства практически не существует премий, исключая государственные. Поэтому премия BraVo — важное и нужное событие, которое делает классическую музыку ближе аудитории, влюбляет в нее новых зрителей. Для меня большое счастье принимать участие в этой церемонии. Я с премией с ее истоков, всегда ее поддерживала», — сказала она.
В концерте также выступит заслуженная артистка РФ Аида Гарифуллина. Певица исполняла ведущие партии на сценах Венской оперы и Королевского театра Ковент-Гарден, а мировую известность получила благодаря ролям Наташи Ростовой, Мюзетты в «Богеме» и Виолетты в «Травиате» на фестивале «Арена ди Верона». Организаторы также анонсировали участие других артистов.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.