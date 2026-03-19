Экс-главе ЗАТО Звездный городок предъявили обвинение в еще 6 взятках

В Подмосковье экс-главу ЗАТО Звездный городок Евгения Баришевского обвинили в получении еще шести взяток. Его могут заключить под стражу, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по региону.

Сотрудники Следкома расследуют уголовные дела о коррупции против экс-главы ЗАТО Звездный городок и его подельников. Ранее чиновника обвиняли в получении от бизнесмена через посредников взятки в размере 365 тыс. рублей. Взамен он принимал выполненные работы в рамках контракта по благоустройству дошкольного учреждения. Затем по нему проводилась оплата. Чиновника отправили под домашний арест.

Во время расследования выяснилось, что Баришевский мог быть причастен к получению еще шести взяток. По этому факту возбудили уголовное дело и предъявили обвинения. По пунктам «а, в» части 5 статьи 290 Уголовного кодекса России (получение взятки) было три эпизода. По части 6 статьи 290 Уголовного кодекса — еще столько же.

Действуя группой, Баришевский и его первый заместитель с 2023 по 2025 год получили от четырех бизнесменов лично и через посредников шесть взяток. Взамен они занимались покровительством по муниципальным контрактам. Они связаны с благоустройством территории и ремонтом муниципальных строений. Суммарный размер взяток был 9 млн 970 тыс. рублей.

Правоохранители просят заключить под стражу экс-главу ЗАТО Звездный городок. Его соучастникам предъявили обвинения.

Ранее Баришевский покинул пост по собственному желанию после обвинений в получении взятки в размере 365 тыс. рублей. Он признался, что ему было тяжело решиться на такой шаг.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.