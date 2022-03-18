РИАМО - 18 мар. Жители Республики Крым и Севастополя хотели жить на своей земле, объединенные общей судьбой с Россией, сообщил президент РФ Владимир Путин.

«На своей земле, объединенные общей судьбой. Так наверняка думали и этим руководствовались люди, когда шли на референдум в Крыму и Севастополе 18 марта 2014 года. Они жили и живут на своей земле. И хотели жить общей судьбой со своей исторической родиной, с Россией. Они имели на это право», – заявил Путин на концерте-митинге в «Лужниках» в честь годовщины присоединения Крыма.

Путин поздравил жителей Крыма с праздником и отметил, что они добились своей цели.

На большой спортивной арене «Лужники» в Москве проходит концерт-митинг в честь Дня воссоединения Крыма с Россией. 18 марта 2014 года был подписан межгосударственный договор, в соответствии с которым Республика Крым и Севастополь вошли в состав Российской Федерации.

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