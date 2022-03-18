РИАМО - 18 мар. Россия намерена реализовать все намеченные планы по развитию Крыма, сообщил президент России Владимир Путин.

«Мы знаем, что надо делать дальше, как надо делать дальше. За счет чего. И мы обязательно реализуем все намеченные планы», – заявил Путин на концерте-митинге в «Лужниках» в честь годовщины присоединения Крыма.

Президент добавил, что до присоединения к России Крым и Севастополь находились в унизительном состоянии.

«Нужно было сделать вещи, которые не видны вооруженным взглядом, они носят фундаментальный характер. Газоснабжение, энергоснабжение, коммуналка, восстановление дорожной сети, строительство новых дорог, магистралей и новых мостовых переходов», – отметил Путин.

Президент отметил, что за годы в составе России наша страна немало сделала для того, чтобы «поднять» Крым и Севастополь.

День воссоединения Крыма с Россией отмечается 18 марта. В этот день в 2014 году был подписан межгосударственный договор, согласно которому Республика Крым и Севастополь стали субъектами РФ.