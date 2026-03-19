Московское УФАС возбудило дело из-за товарного знака

Московское областное управление Федеральной антимонопольной службы возбудило дело о недобросовестной конкуренции после жалобы предпринимателя в сфере дизайна, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

В управление обратился индивидуальный предприниматель, работающий в сфере дизайна. В жалобе указаны признаки нарушения закона о защите конкуренции — речь идет о недобросовестном приобретении и использовании исключительного права на товарный знак другим хозяйствующим субъектом.

После проверки обращения ведомство возбудило дело по части 1 статьи 14.4 закона о защите конкуренции.

Если вину хозяйствующего субъекта установят, ему может грозить административный штраф по статье 14.33 Кодекса об административных правонарушениях.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.