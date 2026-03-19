Московское УФАС возбудило дело из-за товарного знака
Фото - © ФАС России/Медиасток.рф
Московское областное управление Федеральной антимонопольной службы возбудило дело о недобросовестной конкуренции после жалобы предпринимателя в сфере дизайна, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.
В управление обратился индивидуальный предприниматель, работающий в сфере дизайна. В жалобе указаны признаки нарушения закона о защите конкуренции — речь идет о недобросовестном приобретении и использовании исключительного права на товарный знак другим хозяйствующим субъектом.
После проверки обращения ведомство возбудило дело по части 1 статьи 14.4 закона о защите конкуренции.
Если вину хозяйствующего субъекта установят, ему может грозить административный штраф по статье 14.33 Кодекса об административных правонарушениях.
В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.
