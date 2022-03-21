РИАМО - 21 мар. 22-летний мужчина, которого подозревают в покушении на изнасилование девушки в лифте, был задержан в столице, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 131 УК РФ (покушение на изнасилование).

«20 марта 2022 года в лифте жилого дома, расположенного в Южном административном округе города Москвы, подозреваемый напал на девушку и попытался изнасиловать, однако довести преступное деяние до конца не смог, так как потерпевшая оказала активное сопротивление», – сказала Иванова.

По ее словам, девушка также смогла сообщить родственникам о происшествии, а они сразу же обратились в правоохранительные органы.

В результате борьбы злоумышленника и жертвы лифт застрял, а мужчину задержали на месте преступления.

Сейчас с нападавшим проводят следственные действия. Скоро ему планируют предъявить обвинение и избрать меру пресечения.