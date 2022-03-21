РИАМО - 21 мар. 22-летний мужчина, которого подозревают в покушении на изнасилование девушки в лифте, был задержан в столице, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 131 УК РФ (покушение на изнасилование).
По ее словам, девушка также смогла сообщить родственникам о происшествии, а они сразу же обратились в правоохранительные органы.
В результате борьбы злоумышленника и жертвы лифт застрял, а мужчину задержали на месте преступления.
Сейчас с нападавшим проводят следственные действия. Скоро ему планируют предъявить обвинение и избрать меру пресечения.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии