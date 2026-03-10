Ученые из Техаса создали укол для восстановления сердца

Ученые Техасского университета A&M разработали инъекцию, которая помогает сердцу восстановиться после инфаркта без операции. Результаты исследования опубликованы в журнале Science, сообщает «Царьград» .

После инфаркта организм выделяет предсердный натрийуретический пептид (ANP), чтобы снизить нагрузку на поврежденные ткани. Однако его естественного уровня недостаточно, что нередко приводит к рубцеванию сердечной мышцы.

Новый препарат вводят уколом в скелетную мышцу. Технология самоамплифицирующейся РНК (saRNA) дает клеткам временную «инструкцию» активнее синтезировать ANP. Молекулы способны копировать себя, поэтому одной минимальной дозы хватает на несколько недель.

«По сути, это усиление защитной системы сердца. Мы просто помогаем организму вырабатывать больше этого вещества в критический период заживления», — объяснили авторы разработки.

Ранее команда предлагала лечебный пластырь, однако инъекция позволила полностью отказаться от хирургического вмешательства.

Сердечно-сосудистые заболевания остаются главной причиной смертности в мире. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно от них умирают около 17,9 млн человек, а каждый пятый пациент после инфаркта в течение пяти лет сталкивается с хронической сердечной недостаточностью.

