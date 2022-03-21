РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 21 мар. Щелковские молодогвардейцы организовали акцию, в ходе которой раздали жителям более 1 тыс. лент с триколором. Она была приурочена ко Дню воссоединения Крыма с Россией, сообщает пресс-служба местного отделения ВПП «Единая Россия».
Он добавил, что Крым и Севастополь вновь стали российскими регионами после проведенного 16 марта 2014 года референдума. На нем большинство жителей высказались за вхождение в состав России. Воссоединение с РФ поддержали 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев.
По случаю праздника в Щелкове по всему городу активисты провели массовую акцию, раздавая ленточки с триколором и задавая вопросы по истории. Кроме того, молодогвардейцы рассказывали об истории празднования Дня воссоединения Крыма с Россией.
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