РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 21 мар. Щелковские молодогвардейцы организовали акцию, в ходе которой раздали жителям более 1 тыс. лент с триколором. Она была приурочена ко Дню воссоединения Крыма с Россией, сообщает пресс-служба местного отделения ВПП «Единая Россия».

«Государственный совет Крыма 27 февраля 2015 года внес изменения в закон «О праздниках и памятных датах Республики Крым», установив, что 18 марта становится официальным праздником, выходным днем и ежегодно будет отмечаться как День воссоединения Крыма с Россией. В Севастополе дата 18 марта называется Днем возвращения города Севастополя в Россию и также считается нерабочим днем согласно закону «О праздниках и памятных датах города Севастополя», — сказал лидер щелковских молодогвардейцев Филипп Чернов.

Он добавил, что Крым и Севастополь вновь стали российскими регионами после проведенного 16 марта 2014 года референдума. На нем большинство жителей высказались за вхождение в состав России. Воссоединение с РФ поддержали 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев.

По случаю праздника в Щелкове по всему городу активисты провели массовую акцию, раздавая ленточки с триколором и задавая вопросы по истории. Кроме того, молодогвардейцы рассказывали об истории празднования Дня воссоединения Крыма с Россией.



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