РИАМО - 18 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей с годовщиной воссоединения Крыма и России и отметил, что сейчас российские военные борются за мир без лжи и ненависти.

16 марта 2014 года состоялся референдум жителей Крыма и Севастополя, на котором подавляющим большинством голосов было принято решение о воссоединении с Россией. Уже 18 марта были подписаны все необходимые документы. Полуостров вернулся на историческую Родину.

«Восемь лет назад Крым вернулся домой, в Россию. Это желание всегда было искренним и справедливым. За эти годы много сделано для наших граждан, которые живут в Крыму и Севастополе. Дороги, инфраструктура, качество жизни — все изменилось», — написал Воробьев в Telegram-канале.

Губернатор отметил, что в Луганске и Донецке все эти годы была другая ситуация: погибли тысячи людей, среди них было много детей. Воробьев отметил, что сейчас российская армия борется за правду.

«Я думаю, для тех, кто живет в нашей стране, правда — это самое важное. Сила в правде. Когда ты за нее — возможно все, а трудности уходят на второй план», — добавил Воробьев.

Он напомнил, что 8 лет назад жители Севастополя и Крыма вышли за правду и сделали свой выбор. Сейчас российская армия на Донбассе и Украине борется за мир без ненависти лжи, за мир без памятников Бандере и без запрета русского языка.

«Мы всегда помогали и защищали тех, кого считаем своими. И, хотя на нашу страну сейчас очень сильно давят, сегодня как никогда важно быть вместе. Потому что, когда мы вместе, мы сильны и непобедимы. С праздником, с годовщиной воссоединения с Крымом!» — заключил губернатор.

В пятницу в Московской области прошла областная патриотическая акция #СвоихНеБросаем. В ее рамках на мосту в Красногорске развернули георгиевскую ленту длиной более 400 метров. Акцию провело Главное управление социальных коммуникаций Московской области. Участниками акции стали более 800 человек.