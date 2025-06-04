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Несколько больших сумок увезли с Ярославского вокзала, где похитили Щепихина

Полицейские вывезли с Ярославского вокзала, где проходят следственные действия по факту похищения бизнесмена Арега Щепихина, несколько больших сумок, сообщает SHOT .

Местонахождение самого предпринимателя до сих пор не установлено.

На данный момент Щепихина ищут сотрудники управления на транспорте по Центральному федеральному округу.

Между тем из отделения полиции отпустили шестерых задержанных, которые ранее затолкали бизнесмена в свой автомобиль. Их туда доставляли для выяснения обстоятельств.

Трое из задержанных представились сотрудниками Росгвардии.