Как инфляция съедает средства россиян: почему деньги должны работать и куда их можно вложить

В какие инструменты россияне могут вложить деньги в 2025 году, кроме банковских депозитов, читайте в материале РИАМО.

Российские граждане, напуганные многочисленными экономическими кризисами и неуверенные в финансовом будущем из-за роста инфляции и цен на товары и услуги, предпочитают выбирать понятные и надежные инструменты для инвестиций, например, вклады. И это вполне справедливо. Однако при этом стоит помнить, что есть и другие способы вложения денег, которые могут приносить доход в долгосрочной перспективе. Куда можно вложить средства в условиях растущей инфляции, читайте в материале РИАМО.

Сколько средств потеряли консервативные россияне за последние 17 лет

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Согласно последним расчетам, рубль на протяжении последних 17 лет каждый год терял 5-6%, и теперь объем потребительской корзины стоимостью 100 000 рублей сократился в 2,5 раза. Это значит, что крутой ноутбук, который в 2008 году стоил 100 тысяч рублей, сейчас стоит 250 тысяч, а сбережений человека хватит только на планшет, объясняет основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев.

«Незнакомые инвестиционные механизмы вызывают у россиян больше тревоги, чем гарантированная потеря денег из-за инфляции. Краткосрочные вклады только компенсируют инфляционные потери, а долгосрочные со ставкой ниже инфляции — почти наверняка приведут к убытку. Цена осторожности — 60% за 17 лет» Денис Астафьев основатель инвестиционной компании SharesPro

Механизм работы инфляции понятен, потому депозиты и наличные кажутся безопаснее, однако страх новизны — иррационален, говорит он.

Для сравнения: 216% прибыли можно было получить за это время, купив доллары, 1 366% — вложив в S&P500, 1 162% — купив золото. Альтернативные инструменты могли бы сохранить и приумножить капитал, уверен Астафьев.

Что происходит с валютой: почему доллар не обесценивается так быстро, как рубль?

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За последние 20 лет рубль постоянно дешевеет по сравнению с долларом и евро. Каждый год он теряет примерно 18% своей стоимости по отношению к американской валюте. В сравнении с евро ситуация примерно такая же. А что в это время происходит с инфляцией?

Официальная инфляция в России по состоянию на апрель 2025 года составляла 10,2 % годовых, в США — 2,3 %. Получается, что, храня деньги в рублях, россияне теряют их покупательную способность гораздо быстрее, чем если бы держали средства в долларах. Несмотря на то, что в Штатах включается печатный станок не так уже и редко, рубль по сравнению с долларом в долгосрочной перспективе будет все больше обесцениваться, полагает Астафьев.

«Почему доллар не обесценивается так быстро? Ответ прост: мировая экономика держится на долларе — более 60% всех международных сделок проводятся именно в этой валюте. В любой момент времени, даже в кризис, американская валюта более ликвидна, т.к. все избавляются от активов и покупают валюту. Из-за этого возникает постоянный дефицит американской валюты на рынке, что, в свою очередь, поддерживает и даже повышает ее стоимость», — объясняет основатель инвестиционной компании SharesPro.

Механизм дефицита доллара заложен в самой системе его функционирования. Когда Федеральная резервная система США создавала валюту, она предусмотрела особый механизм: за пользование долларами взимается определенный процент. Это создает интересную ситуацию — денег в системе всегда оказывается меньше, чем нужно для погашения всех существующих долгов. В какой-то момент долларов действительно много, а в другой — мало и валюта сильно растет в цене. Например, в пандемию доллары печатали, чтобы спасти экономику, и из-за этой нехватки фондовый рынок сильно вырос.

Куда россиянам можно вложить деньги, если исключить депозиты

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«Переводите рубли в валюту и вкладывайте в акции S&P500, постепенно увеличивая свой портфель. Главное, делать это через брокерский счет, а не через обменник, чтобы не потерять на невыгодном курсе» Денис Астафьев основатель инвестиционной компании SharesPro

Акции и облигации — также надежный инструмент инвестирования на долгий срок: можно всегда получать гарантированный доход в виде дивидендов. Ключевые основы инвестирования –— это системность и дисциплина. Только планомерное и постоянное пополнение портфеля обеспечит в долгосрочной перспективе формирование достойного капитала.

«На длительном участке нет разницы — в удачное время вы вошли на фондовый рынок или нет: в перспективе примерно 20 лет разница будет несущественна», — отмечает основатель инвестиционной компании SharesPro.