«Что касается самой программы, считаю ее крайне важной и нужной. Особенно для участников специальной военной операции. Вернувшись домой, человек сталкивается с необходимостью адаптации к мирной жизни. За время службы он может утратить часть профессиональных навыков, которыми владел раньше, и такие программы дают возможность восстановиться, вернуться в работу, найти свое место», — сказал Александров.

Он добавил, что очень многие из тех, кто вернулся, не собираются останавливаться — они хотят и дальше вносить вклад в развитие своей страны. И «Герои Подмосковья» — это тот самый инструмент, который помогает это сделать.

«Я искренне благодарен губернатору Подмосковья Андрею Юрьевичу Воробьеву за такую инициативу. Спасибо и президенту, и всем, кто участвовал в создании этой программы. Это действительно важная и нужная работа — дать возможность людям не потеряться, а, наоборот, применить полученный опыт во благо общества», — поделился участник программы.

О программе

Фото - © Отправка призывников в научные роты ВС РФ/Медиасток.рф

В Московской области реализуется программа профпереподготовки для бойцов СВО «Герои Подмосковья». Проект дает возможность военнослужащим получить новые знания и навыки, чтобы построить успешную карьеру в мирной жизни. Для участия нужны российское гражданство и высшее образование.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что программа была запущена по личному поручению президента РФ Владимира Путина. Основная цель проекта — помочь военнослужащим, вернувшимся из зоны СВО, найти свое место на гражданке и реализовать профессиональный потенциал.

«В разговоре наши фронтовики часто делятся своими мечтами и планами: одни хотят вернуться в мирную профессию и продвинуться по службе, а другие — построить свой бизнес или заняться общественной работой. Образовательная программа, которую мы подготовили, станет хорошим подспорьем, даст необходимые знания и компетенции», — заявил глава региона.

Заявки на участие принимали до 30 апреля. Следующий этап — онлайн-тестирование: основной поток прошел с 5 по 7 мая, дополнительный состоялся с 26 по 29 мая. Из 1170 человек, успешно прошедших тестирование: 372 — гражданские специалисты, 791 — представители силовых ведомств (вооруженные силы — 688, МВД — 18, Росгвардия — 75, другие ведомства — 10). Далее — собеседования с кандидатами, которые пройдут с 30 мая по 24 июня. Окончательные результаты отбора будут объявлены 1 июля.

Обучение стартует в сентябре 2025 года и продлится ровно год — до сентября 2026 года. Программа реализуется в очно-заочном формате и полностью бесплатна для участников. После успешного завершения обучения лучшие выпускники получат предложения о трудоустройстве в госучреждениях и коммерческих компаниях Подмосковья либо будут включены в кадровый резерв.

Это уникальный образовательный проект, который сочетает в себе получение качественных знаний с реальными возможностями для профессионального роста и трудоустройства. Программа помогает участникам СВО успешно адаптироваться к гражданской жизни и реализовать свой потенциал.