Ликсутов: в Москве увеличили производство текстильных изделий

В первом квартале 2025 года столичные фабрики нарастили выпуск интерьерного, домашнего и других видов текстиля на 32,8 процента. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он уточнил, что в столице развитие легкой промышленности поддерживают в соответствии с поручением мэра Сергея Собянина. Сейчас в Москве функционирует более 340 предприятий сектора, где работают около 11,5 тыс. человек.

«Компании регулярно увеличивают выпуск качественной востребованной продукции — по результатам первого квартала 2025 года московские предприятия на 32,8% нарастили производство текстильных изделий по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а объем отгрузки компаний отрасли превысил 8,13 млрд рублей», — рассказал Ликсутов.

В частности, за первые три месяца 2025 года в городе вырос выпуск тканей на 42,9%, было произведено свыше 67 тыс. кв. м готовых тканей и более 43 тыс. кв. м тканей из искусственных и синтетических волокон.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анатолия Гарбузова, предприятия отрасли создают новые товары, отвечая на растущий спрос. Они выпускают скатерти, полотенца, пледы, постельное белье, тюль, шторы, сумки и прочие изделия.

«За первые три месяца 2025 года столичные компании произвели значительные объемы продукции: более 5 тыс. стеганых одеял, валиков, подушек и пуфов, более 4,6 тыс. дорожных пледов. Эти показатели свидетельствуют о динамичном развитии отрасли и ее способности обеспечивать высокое качество и разнообразие товаров для потребителей», — пояснил Гарбузов.

Столичные производители также нарастили изготовление штор и драпировочных тканей в 1,5 раза.

Московский производитель интерьерных изделий «МастерПрофи» с начала года увеличил выпуск продукции на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Продукция компании включает римские шторы, рулонные шторы, шторы плиссе и различные жалюзи.

Особый акцент делается на качестве материалов. Все изделия производятся с применением компонентов, устойчивых к солнечному выгоранию, обладающих антистатическими и антибактериальными свойствами. Для владельцев загородной недвижимости созданы специальные материалы, устойчивые к атмосферным явлениям и подходящие для использования на открытых верандах и в беседках.

Следуя актуальным трендам, компания активно продвигает направление натуральных материалов. Ассортимент пополнился инновационными ламелями из дерева павловния в модной цветовой гамме — от белого классического до черного благородного. Особую ценность имеют брашированные модели, сохраняющие естественную фактуру и текстуру древесины тика, ясеня и эвкалипта.

Другая московская компания MOLTOMOLTO выпускает коллекции высококачественного столового текстиля и домашних аксессуаров из натуральных материалов с авторскими принтами и вышивками, следуя традициям семейных мануфактур. В производстве используются исключительно натуральные ткани — хлопок и смягченный лен, что гарантирует долговечность и комфорт в использовании. Продукция компании включает салфетки, скатерти, дорожки, плейсматы и прочие предметы декора для стола.

Московский производитель женских тканевых сумок формата «твоя вторая сумка» Handy Bendy в первом квартале 2025 года нарастил производство на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ежегодно компания изготавливает свыше 5 тыс. изделий. Ассортимент охватывает самые разные модели — от мини-сумок до объемных шоперов с различными застежками и ручками, а также детские сумочки, хлопковые вязаные пледы и текстильные чехлы для телефонов.

Как отметила генеральный директор компании Ольга Теплякова, предприятие уделяет особое внимание экологичности производства.

«Сейчас мы делаем изделия из ткани с влагоотталкивающей пропиткой, а в ближайшее время планируем переход на инновационный материал — ткань из переработанного пластика. Для уплотнения деталей сумок мы используем более экологичный, чем пластик, легко заменяемый картон», — сказала Теплякова.