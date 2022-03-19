РИАМО - 19 мар. Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что США рассматривают возможность отключения Российской Федерации от спутниковой системы навигации GPS. Такое решение станет продолжением действующей санкционной политики, сообщает радио Sputnik.

Однако Рогозин уточнил, что последствия для россиян будут минимальны, так как в стране работает система ГЛОНАСС - к ней может подключиться каждый смартфон.

Эта и другие введенные против РФ санкции стали ответом на начало российской военной спецоперации на территории Украины. Она направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины.

Из-за введенных санкций отечественный рынок покинуло множество иностранных компаний.

Россия прорабатывает ответ на экономические санкции со стороны Запада>>