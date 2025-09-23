сегодня в 13:11

В Казани дети несколько часов сидели в подвалах школ из-за угрозы атаки БПЛА

В Казани ученики несколько часов просидели в подвалах школ на фоне угрозы атаки вражеских дронов. Режим беспилотной опасности действует на территории Татарстана уже более 12 часов, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

По словам местных жителей, во вторник утром детей массово эвакуировали в спортзалы, подвалы и холлы. Всего школьники провели там более 2 часов. После этого их накормили и выдали воду.

На опубликованных кадрах видно, как ученики одной из школы смеются и шумно общаются в подвальном помещении.

«По рекомендации МЧС сегодня в школах и детских садах города педагоги переводят детей в предусмотренные безопасные помещения. Это стандартная мера предосторожности», — заявили в городском управлении образования.

В ведомстве отметили, что в настоящее время занятия продолжаются в штатном режиме, а дети находятся под присмотром педагогов.

При этом некоторых учеников отпустили с занятий домой.