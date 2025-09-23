Более 75 тысяч жителей Раменского прошли диспансеризацию

По данным Раменской больницы, из общего числа обследованных около 45 тысяч пациентов были направлены на второй этап для проведения углубленных обследований. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Медицинское учреждение организует регулярные выездные диспансеризации для удобства пациентов. В летний период на территории округа работали мобильные медицинские комплексы. Обследования также проводились в стационарах Раменского округа и Бронниц.

Для детского населения профилактические осмотры ведутся с участием узких специалистов, которые организует НИКИ детства Московской области. Мобильные медицинские пункты выезжают в отдаленные районы округа для обеспечения доступности медицинской помощи.

В Раменской больнице также проводятся единые дни диспансеризации. Такие мероприятия направлены на раннее выявление хронических заболеваний и факторов риска их развития. Для каждой возрастной категории мужчин и женщин определен конкретный перечень необходимых осмотров и диагностических процедур.

Ближайшие единые дни диспансеризации взрослого населения запланированы на 11 и 25 октября, а также 8 и 22 ноября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.