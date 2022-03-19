РИАМО - 19 мар. Власти России разрабатывают ответ на масштабные санкции, введенные в отношении РФ со стороны западных стран. Ответные меры являются вынужденными, сообщил директор Первого европейского департамента МИД России Алексей Парамонов.

«Вопрос ответных рестрикционных мер на беспрецедентное по масштабу и нелегитимное с точки зрения международного права санкционное давление на Россию со стороны США и ЕС прорабатывается правительством», — сказал Парамонов РИА Новости.

Он отметил, что ответные меры будут вынужденными. Парамонов подчеркнул, что в России не хотели бы, чтобы логика высказываний министра экономики Франции Брюно Ле Мэра, объявившего финансовую и экономическую войну, нашла последователей в Италии и вызвала череду необратимых последствий.

Запад начал вводить санкции против России после начала специальной военной операции на Украине. Крупные западные компании начали уходить с российского рынка или приостанавливать работу в РФ.

Ранее замдиректора Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) Владимир Миловидов рассказал, что зарубежные компании, которые ранее сообщили о приостановке своей деятельности на территории РФ, могут вернуться в страну к лету.