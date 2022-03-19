РИАМО - 19 мар. Замдиректора Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) Владимир Миловидов заявил, что зарубежные компании, которые ранее сообщили о приостановке своей деятельности на территории РФ, могут вернуться в страну к лету. Об этом сообщает РИА Новости.

«К лету, думаю, начнут потихоньку возвращаться. Особенно те, которых могут легко заменить их конкуренты. Почему? Просто потому, что это выгодно. Ведь уйдя из страны, они начали терять огромные деньги», - пояснил Миловидов.

Он добавил, что возвращению зарубежных компаний будет способствовать и последовательное восстановление экономики страны. Так, на сегодняшний день коллапса в РФ не наблюдается.

«Рубль больше не падает, как это предсказывали некоторые, кто-то предполагал даже, что он опустится до отметки в 200-300 рублей. Экспорт сократился лишь по некоторым позициям, но он по-прежнему продолжается», - уточнил эксперт.

При этом он считает, что давать прогноз по конкретным компаниям пока рано. Кроме того, на место ушедших западных фирм в РФ могут прийти китайские компании, производящие аналогичную продукцию.

Иностранные компании начали покидать рынок РФ в соответствии с жесткими экономическими санкциями, которые Запад ввел в отношении страны из-за проведения военной спецоперации на Украине. О ее начале сообщил президент России Владимир Путин 24 февраля.