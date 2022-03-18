РИАМО - 18 мар. Представители Госдепартамента США заявили, что многие санкционные меры, которые приняты в отношении России, будут в будущем отменены, сообщает Федеральное агентство новостей.

Основанием для отмены санкций может стать прекращение проведения спецоперации российских вооруженных сил на Украине. При этом должен быть восстановлен ее суверенитет.

Российские вооруженные силы начали проведение спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля.

О ее начале объявил президент России Владимир Путин. Как заявляет Минобороны РФ, удары наносятся исключительно по объектам военной инфраструктуры и украинским военнослужащим.