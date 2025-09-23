Воробьев передал звезду Героя РФ семье погибшего бойца СВО Стрижака

Стрижак погиб при выполнении боевого задания в зоне спецоперации. Ценой жизни герой спас товарищей, приняв огонь на себя. Указом президента РФ гвардии рядовому Алексею Стрижаку присвоена высшая госнаграда — звание «Герой Российской Федерации» (посмертно).

«По поручению президента мы вручаем „Золотую Звезду“ Героя РФ Алексею Алексеевичу Стрижаку. Он героически погиб, защищая нашу страну, выполняя свой воинский долг. Мы все это понимаем, но так как чувствует его семья, как это переживают его сослуживцы, не переживает никто», — подчеркнул Воробьев.

Он добавил, что в Подмосковье традиционно дислоцируется большое количество элитных подразделений, именных батальонов, воинских частей, дивизий. Власти со своей стороны понимают, насколько важно быть рядом, поэтому стараются, чтобы забота о героях и их семьях была заметна — и в рамках программы поддержки главы государства, и в рамках региональных инициатив.

«Задача — сделать все, чтобы вы эту поддержку ощущали», — отметил губернатор.

Мужчина ушел на СВО в начале 2024 года. Он служил разведчиком-снайпером в группе спецназначения — это одна из самых сложных и опасных военных специальностей. Боец был ранен, после лечения в госпитале вернулся на передовую. Он награжден медалями «Участнику специальной военной операции» и «За боевые отличия».

«Золотую Звезду» Героя РФ Стрижак получил за подвиг, совершенный в его последнем бою. Вместе с группой он выдвинулся для организации наблюдательного поста и разведки. Командир отделения шел первым, наступил на мину и получил тяжелое ранение.

Тогда военный оказал ему первую медпомощь, стал эвакуировать раненого. В этот момент ВСУ стали стрелять из минометов и ствольной артиллерии, а еще выпустили тяжелый дрон «Баба Яга».

«Алексей спасал командира, который, наступив на мину, потерял ногу — погрузил его на себя, начал вытаскивать из-под огня. Потом укрыл его в кустах и стал оттягивать внимание „Бабы Яги“ на себя. В итоге сам погиб, а шестерых товарищей спас», — сказал сослуживец.

Он подчеркнул, что Стрижак был примером для всех, всегда находился впереди, никогда не отступал.

«Известны его последние слова, сказанные своему командиру отделения: „Извини, брат, я тебя не донес“. Перед лицом смерти он не думал о своей жизни, а думал о жизни командира и близкого товарища. Алексей Алексеевич был настоящим воином, преемником славных традиций своих предшественников, тех, кто в разные исторические эпохи героически сражался за Родину, проявляя беспрерывную стойкость и мужество», — отметил Серицкий.

Воспоминания семьи

На церемонии вручения награды присутствовали вдова бойца Александра, дочь Ольга, мать Наталья Викторовна и родственники. Они вспоминали, что решение мужчины уйти в зону спецоперации было для них неожиданным.

«В январе 2024 года Алексей уехал к матери отмечать Новый год, а потом, вдруг, звонит и говорит: „Я подписал контракт“. Отговаривала, конечно, просила вернуться, но дороги назад уже не было. Мой муж — патриот, и то, что он пожертвовал собой ради жизни другого человека, я даже не удивлена. Он бы и дальше жертвовал собой, потому что для него дружба, верность — самое главное», — поделилась супруга героя.

Она добавила, что последний раз общалась с мужем в январе. Он мне звонил из машины, когда ехал с ребятами на задание. Женщина вспомнила, что он сказал: «Не переживай, мы сейчас быстренько победим и домой».

«Сын давно хотел уйти на СВО, но все как-то откладывал. А зимой приехал и сказал: „Мам, я пойду, там мои ребята“. Я говорю: „Лешка, ну у тебя же спина болит, может ‚по теплу‘ туда“? А он: „Мама, я сейчас пойду“. Во время его нахождения там мы созванивались, переписывались, он всегда спрашивал: „Мамуль, как дела“? Я: „Да нормально все, Леша“. А он: „Мама, не говори так. Говори — все отлично“. Вот таким он и был, всегда старался делать все „на отлично“. Я очень горжусь своим сыном», — рассказала Наталья Викторовна.



