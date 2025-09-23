Свыше 50% россиян осваивают новые хобби с помощью соцсетей

Социологическое исследование, проведенное социальной сетью «Одноклассники» совместно с Аналитическим центром НАФИ, было посвящено изучению досуга россиян, их предпочтений в хобби и источников вдохновения для творческой деятельности. В опросе приняли участие свыше 5 тысяч жителей 16 крупнейших городов России. Наибольший интерес респонденты проявили к прикладным видам хобби, которые занимают третье место по популярности, уступая только спорту и садово-дачным работам.

Самые популярные хобби россиян

Согласно результатам исследования, более половины городских жителей (54%) увлекаются хобби, связанными с текстилем (шитье, вязание и вышивка). Второе место по востребованности занимают декоративно-прикладные виды искусства (создание украшений, предметов интерьера, роспись, картины по номерам и прочее) — 39%. За ними следуют деревообработка (18%) и кастомизация вещей (10%). Более сложные в технологическом плане и требующие больших затрат хобби (например, работа с металлом, керамикой или стеклом) остаются нишевыми (в сумме 12%) из-за особых требований к оборудованию, наличию мастерских и стоимости материалов.

Как регион проживания влияет на хобби

Популярность прикладных хобби также демонстрирует географические особенности. Традиционные виды рукоделия наиболее востребованы в городах Центральной России и Урала: Воронеже (62%), Екатеринбурге и Перми (по 61%). Высокие показатели увлечения декоративно-прикладным искусством наблюдаются в Новосибирске (45%), Перми (45%), Санкт-Петербурге (45%) и Челябинске (45%) — в городах с развитой творческой средой, где это воспринимается как способ самовыражения. Доля тех, кто занимается технологически сложными видами хобби (работа с металлом, ювелирное дело), выше в Санкт-Петербурге (11%), Казани (10%) и Челябинске (9%). Интерес к гончарному делу более выражен в Красноярске (7%) и Санкт-Петербурге (8%), что связано с наличием развитой инфраструктуры мастерских.

Зачем россиянам хобби

80% россиян, проживающих в городах-миллионниках, либо уже имеют хобби, либо хотели бы их завести. Среди опрошенных 69% рассматривают прикладные хобби как способ отвлечься и расслабиться после работы, а 56% — как возможность для творческого самовыражения. Увлечения в основном являются источником личного удовольствия, а не способом заработка: 77% респондентов указали, что занимаются хобби не ради получения дохода.

В каком возрасте люди находят хобби

Исследование выявило два основных периода вовлечения в мир прикладных хобби: подростковый (8–18 лет), охватывающий 43% вовлеченных, и возраст после 25 лет (31%). Незначительная вовлеченность в дошкольном возрасте (6%) указывает на то, что выбор хобби чаще всего делается осознанно в более зрелом возрасте. Прикладное творчество одинаково привлекательно для мужчин и женщин, однако наблюдается четкое гендерное распределение по видам занятий. Среди женщин наиболее популярно текстильное рукоделие (76%), а среди мужчин — столярное дело и резьба по дереву (42%).

Как часто россияне занимаются рукоделием

Рукоделие прочно вошло в жизнь россиян: примерно каждый пятый занимается любимым делом ежедневно, а около половины респондентов находят время для него несколько раз в неделю. Лишь 7% опрошенных занимаются хобби реже одного раза в месяц.

Как россияне обучаются новым хобби

Большинство участников опроса являются самоучками: 56% обучались самостоятельно, используя социальные сети. Треть респондентов (30%) освоили свое хобби с помощью старших наставников. Серебряное поколение (55 лет и старше) при освоении хобби преимущественно опирается на семейные традиции.