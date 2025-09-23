сегодня в 13:07

Вооруженные силы РФ освободили от ВСУ населенный пункт Переездное в ДНР

Вооруженные силы РФ освободили от ВСУ населенный пункт Переездное в Донецкой Народной Республике, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Село под свой контроль благодаря решительным действиям взяли подразделения «Южной» группировки войск.

Ранее подразделения «Восточной» группировки войск освободили от противника населенный пункт Калиновское Днепропетровской области.

Также бойцы ВС РФ разгромили 15-й полк нацгвардии ВСУ «Кара-Даг», пытавшийся атаковать около Купянска. К противнику в тыл проникли с помощью операции «Труба 3.0».

