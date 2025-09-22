Бойцы ВС РФ разгромили 15-й полк нацгвардии ВСУ «Кара-Даг», пытавшийся атаковать около Купянска. К противнику в тыл проникли с помощью операции «Труба 3.0», сообщает SHOT .

Военные рассказали, что противник предпринял ряд попыток атаковать с фланга около Кондрашовки. Все нападения ВСУ были отбиты. Украинцев вовремя заметила авиация, которая ликвидировала их на подходе.

Также за последние дни россияне продвинулись на 5 км вглубь Купянска. Его центр усеян телами солдат противника. Большая часть погибших бойцов — из 116-й ОМБр и 114-й ОБр ТрО, которые спешно покинули свои позиции, бросая технику. За трое суток потери ВСУ составили около 270 человек.

Еще военные ответили, что большой успех в продвижении принесла операция «Труба 3.0» в Купянске. Там бойцы использовали подземные газовые трубы, чтобы пробраться в тыл ВСУ около Купянска. Внутри россияне передвигались на спецтележках и электросамокатах, что по результатам операции позволило расширить контроль ВС РФ над территорией.