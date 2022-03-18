РИАМО - 18 мар. Президент России Владимир Путин выступил на концерте-митинге в столичных «Лужниках». Во время его речи прямой эфир временно прервался, сообщает Федеральное агентство новостей.

Как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, причиной приостановки трансляции стал технический сбой, который произошел на сервере.

Концерт-митинг в «Лужниках» был посвящен Дню воссоединения Крыма с Россией. Межгосударственный договор, в соответствии с которым Республика Крым и Севастополь вошли в состав РФ, был подписан 18 марта 2014 года.

Участниками мероприятия стали более 203 тыс. человек, свыше 95 тыс. из них разместились в стадионе «Лужники».