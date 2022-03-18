РИАМО - 18 мар. Президент России Владимир Путин процитировал слова командующего Черноморским флотом, адмирала Федора Ушакова на концерте-митинге в честь присоединения Крыма в «Лужниках», передает корреспондент РИАМО.

«Так получилось, что начало операции совершенно случайно совпало с днем рождения одного из наших выдающихся военачальников, причисленных к лику святых, Федора Ушакова, который за всю свою блестящую карьеру не проиграл ни одного сражения. Он как-то сказал, что «грозы сии пойдут во славу России». Так было тогда, так сегодня, и так будет всегда», – заявил Путин.

В «Лужниках» в Москве прошел концерт-митинг, посвященный Дню воссоединения Крыма с Россией. В этот день отмечается годовщина подписания межгосударственного договора, по которому Республика Крым и Севастополь стали субъектами России.

В митинг-концерте в «Лужниках» приняли участие более 203 тыс. человек, в том числе более 95 тыс. – на стадионе. Остальные находились рядом с ним.