Немец рассказал о «встрече с дьяволом» после попытки самоубийства

Немецкий пенсионер Герхард Шуг, переживший клиническую смерть, заявил, что после попытки самоубийства увидел ад и дьявола, сообщает «Царьград» со ссылкой на британское издание Daily Mirror.

Это произошло после того, как мужчина впал в кому. Придя в сознание, он описал мрачное место, где, как он утверждает, столкнулся с самим дьяволом.

К решению покончить с собой его привела череда тяжелых ударов, обрушившихся на Шуга в 2020 году: сначала он потерял любимую младшую дочь, а затем его здоровье подкосила серия серьезных недугов. Невыносимые страдания и чувство безысходности пересилили волю к жизни. К счастью, его спасли. Пять дней он пробыл в коме, а очнувшись, рассказал о пережитом, поразив даже медицинский персонал.

В его рассказе не было привычного образа света в конце туннеля. Вместо этого он описал жуткий замок, напоминавший древнюю японскую крепость, плоский трон без спинки, где восседал владыка ада, и лодки, которые привозили к этому месту человеческие души. Особенно сильное впечатление на него произвели четыре камня, подобные львиным когтям, которые с леденящим душу скрежетом измельчали некоторые души.

«Мне было невероятно страшно. Но этот ужас был вызван не собственной участью, а тем, что происходило с другими людьми», — поделился немец.

Пережитый на грани между жизнью и смертью опыт коренным образом преобразил его взгляд на мир. Теперь он глубоко убежден: жизнь является бесценным даром, который человек не имеет права самовольно прерывать, сколь бы суровыми ни были испытания. Суицид — это не решение проблем, а роковая ошибка, совершаемая под гнетом отчаяния.

Герхард Шуг сохраняет веру в то, что однажды встретится со своей младшей дочерью — не в кошмарных видениях комы, а в райской обители. Его история стала для многих одновременно суровым предостережением и проблеском надежды: даже из глубочайшей тьмы можно найти путь обратно к свету.

