сегодня в 13:14

Литр топлива в странах Балтии подорожал на 15–27 евроцентов

После обострения конфликта вокруг Ирана в странах Балтии и Польше выросли цены на топливо и усилилась общественная критика действий властей, сообщает «Царьград» .

Правительства Польши и стран Балтии, ранее поддержавшие атаку США на Иран, столкнулись с последствиями роста цен на энергоносители. Обострение ситуации на Ближнем Востоке и риски для поставок через Ормузский пролив вызвали скачок котировок нефти.

На заправках Таллина, Риги и Вильнюса стоимость топлива увеличилась на 15–27 евроцентов за литр. В Польше фермеры начали активно скупать горючее, опасаясь дальнейшего роста цен и инфляции.

Дополнительное недовольство вызвала эвакуация граждан с Ближнего Востока. В Латвии и Эстонии пассажиров обязали доплатить 350–450 евро за «спасательные» авиарейсы.

Премьер-министр Польши Дональд Туск, комментируя ситуацию, заявил: «Другой Дональд имеет реальное влияние на то, что делается с топливом в мире, так что я прошу направлять вопросы туда, а не скромному польскому Дональду».

В материале также отмечается, что часть прибалтийских чиновников опасается смещения приоритетов западной политики на фоне иранского кризиса.

