сегодня в 13:15

Ветеранам ВОВ в Москве выплатят до 70 тысяч рублей к 9 Мая

Ветеранам Великой Отечественной войны и иным категориям граждан в Москве планируют направить единовременную материальную помощь в честь 81-й годовщины Победы в ВОВ. Об этом сообщил в своем канале в MAX мэр столицы Сергей Собянин.

Ветераны Великой Отечественной войны к 9 Мая получат материальную помощь. Размер выплат составит от 25 тыс. до 70 тыс. рублей. Сумма будет варьироваться от категории.

Выплату планируют перечислить около 23 тысячам жителей Москвы. Ее получат инвалиды и участники ВОВ, солдаты, служившие в воинских частях, не входивших в состав действующей армии, военные с орденами и медалями СССР за службу с 22 июня 1941 года до 3 сентября 1945 года.

Выплаты получат владельцы медалей «За оборону Ленинграда», инвалиды с детства из-за ранения, увечья, контузии, которые были получены во время ВОВ. Еще выплаты ждут участников обороны Москвы.

Деньги перечислят жителям блокадного Ленинграда, осажденного Севастополя и Сталинграда. Выплаты ждут вдов военных, погибших во времена войны.

Средства перечислят владельцам знака «Почетный донор СССР» за сдачу крови в период ВОВ. Еще деньги отправят экс-узникам нацистских концентрационных лагерей, гетто и тюрьм.

Еще выплаты перечислят труженикам тыла. Выплаты также получат граждане, которые родились до 31 декабря 1931 года.

