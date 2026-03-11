Суд в Москве запретил интернет-магазин с продажей «Оземпика»

Суд в Москве запретил сайт, на котором реализовывался «Оземпик» и иные препараты без рецепта. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на полученные материалы.

На сайте продавались лекарства, которые действуют аналогично «Оземпику». Также там реализовывали представляющие опасность для здоровья «жиросжигатели».

Продавать такие препараты без рецепта нельзя. При этом на сайт может войти любой желающий. Пользователям даже не нужно регистрироваться и вводить пароль.

«Оземпик» — препарат для терапии диабета. В составе есть вещество семаглутид. «Оземпик» заставляет человека чувствовать сытость и снижает скорость опорожнения желудка. Благодаря этому, люди быстро худеют — теряют от 10% до 20% массы тела за год. Однако некоторые врачи считают препарат небезопасным для здоровых людей.

