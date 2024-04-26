В Подольске стартовал Кубок России по бодибилдингу, фитнесу, бодифитнесу

Фото - © В Подмосковье открыт Кубок России по бодибилдингу/Андрюхина Мария

сегодня в 03:58

В Подмосковье открыт Кубок России по бодибилдингу

В Ледовом дворце «Витязь» Подольска начались трёхдневные соревнования среди мужчин и женщин по бодибилдингу, фитнесу, бодифитнесу, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Кубок России будут разыгрывать в 36-й раз, при этом в Подмосковье он проходит впервые. Приехали около тысячи участников из 70 регионов страны, Беларуси, Казахстана, Киргизии.

Кубок проходит в нескольких номинациях, в том числе акробатический фитнес, артистический фитнес, бодифтинес, фитнес-бикини, классический, пляжный, атлетический бодибилдинг.

Участники Кубка России разыграют рекордный призовой фонд для этого вида спорта.

Соревнования проходят при поддержке министерств по физической культуре и спорту России и Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.

