Бизнесмена Кана приговорили к 17 годам за организацию убийства

сегодня в 03:38

Приморский суд приговорил Олега Кана к 17 годам за организацию убийства

Приморский суд приговорил предпринимателя Олега Кана к 17 годам за организацию убийства бизнесмена в 2010 году во Владивостоке, сообщает РИА Новости .

По версии следствия, «крабовый король», как его называют в СМИ, в 2010 году организовал убийство предпринимателя Валерия Пхиденко, наняв киллера.

Кан скрылся от следствия за границей, был объявлен в международный розыск, он заочно был арестован.

Ранее Генпрокуратура страны подала в Арбитражный суд Приморского края иск на 358,7 млрд рублей к Олегу Кану из-за вывода прибыли от ловли рыбы на счета в зарубежных банках.