сегодня в 11:34

Новостройки в России подорожали вдвое после запуска льготной ипотеки

Средняя цена квадратного метра в новостройках России с момента запуска льготной ипотеки выросла более, чем в два раза, сообщает газета «Известия».

Эксперты компании оценили рост средней стоимости квадратного метра на первичном рынке жилья в крупнейших городах России.

Директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов отметил, что ипотека с господдержкой поддержала спрос на рынке и обеспечила стимул для наращивания объемов строительства в России.

В настоящее время цена квадратного метра в новостройках даже выше стоимости готового жилья.

Лидерами по росту стоимости стали Омск, Нижний Новгород, Краснодар, Ростов-на-Дону, Самара, Пермь.

Также застройщики начали заметно снижать себестоимость строительства. Они начали экономить практически на всем. И в ближайшие годы тренд на сокращение строительных издержек будет увеличиваться.