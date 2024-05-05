Новостройки в России подорожали вдвое после запуска льготной ипотеки
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Средняя цена квадратного метра в новостройках России с момента запуска льготной ипотеки выросла более, чем в два раза, сообщает газета «Известия».
Эксперты компании оценили рост средней стоимости квадратного метра на первичном рынке жилья в крупнейших городах России.
Директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов отметил, что ипотека с господдержкой поддержала спрос на рынке и обеспечила стимул для наращивания объемов строительства в России.
В настоящее время цена квадратного метра в новостройках даже выше стоимости готового жилья.
Лидерами по росту стоимости стали Омск, Нижний Новгород, Краснодар, Ростов-на-Дону, Самара, Пермь.
Также застройщики начали заметно снижать себестоимость строительства. Они начали экономить практически на всем. И в ближайшие годы тренд на сокращение строительных издержек будет увеличиваться.